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انستغرام تختبر إضافة "وضع بورتريه" للقصص

الأربعاء 07 مارس 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انستغرام تختبر إضافة "وضع بورتريه" للقصص



وكالات / سما /

بحسب آخر التسريبات يبدو أن انستغرام لديها المزيد من الأوضاع التي ترغب بإضافتها للقصص، وذلك من أجل الاستعداد للمنافسة قوية مع سناب شات هذا الموسم.

اليوم ظهر تقرير جديد من موقع "تك كرانش" يؤكد أن انستغرام تختبر إضافة وضع بورتريه للصور داخل القصص وهذا يعني ان المستخدمين يمكنهم الاستفادة من هذا الوضع وتبادل الصور بخلفية معزولة.

ولاقت هذه الميزة انتشارًا هائلًا طوال الأشهر الماضية بعد أن أضافتها الكثير من الشركات لتطبيق الكاميرا الرئيسي.

انستغرام لم تعلق على هذه التسريبات حتى الأن لكن بحسب المصدر فإن الشركة أيضًا لم تعلق على مزايا سابقة تم إكتشافها مثل اضافة الصور المتحركة GIF وغيرها لكن تم إضافتها للتطبيق في نهاية الأمر وهذا ما ينتظر أن تقوم به الشركة مع ميزة وضع البورتريه.

#انستغرام #قصص

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