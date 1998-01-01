سحب قرعة بطولة "مستقبل" للناشئين

غزة / سما /

أجريت اليوم الثلاثاء, قرعة بطولة "مستقبل" للناشئين لمواليد 2002, التي ينظمها نادي خدمات الشاطئ غرب غزة, برعاية مؤسسة مستقبل للأطفال, وبالشراكة مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

وحضر سحب القرعة عزام الشوا ممثل جمعية الإغاثة الطبية، وهاني الطناني رئيس نادي خدمات الشاطئ، وسعدي سنونو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة, ومندوبو الأندية المشاركة.

وتنطلق المسابقة الخميس المقبل على ملعب نادي خدمات الشاطئ المعشب الساعة الثانية عشرة ظهرا, وضمّت المجموعة الأولى كلا من خدمات الشاطئ، وخدمات رفح، والصداقة, أما الثانية فيتواجد فيها شباب جباليا، وخدمات البريج، وشباب معن, علما أن أول كل مجموعة سيصعدان للنهائي.

وفيما يلي جدول مباريات البطولة:

1- الشاطئ - الصداقة.

2- شباب معن - خدمات البريج.

3- خدمات رفح - الصداقة.

4- شباب جباليا - خدمات البريج.

5- الشاطئ - خدمات رفح.

6- شباب معن - شباب جباليا.