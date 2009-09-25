إسرائيل تمنع مزارعيها من الري بمياه لوثتها مياه صرف غزة

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "واينت" الإسرائيلي ان مياه الصرف الصحي التي تستوعبها إسرائيل من قطاع غزة وتتدفق الى خزان مياه الصرف الصحي التابع لبلدات سديروت وشعاري هنيغف جنوب إسرائيل، لوثت خزان المياه وأصبح من المستحيل استخدام المياه للزراعة في المناطق المتاخمة في المنطقة المحيطة في القطاع.

ومنعت وزارة الزراعة الإسرائيلية الثلاثاء المزارعين في محيط قطاع غزة ري حقولهم بسبب تلوث هذه المياه.

ويشار الى ان إسرائيل قررت في حزيران/يونيو الماضي عن طريق سلطة المياه لتصريف مياه الصرف الصحي من احياء بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة. وجرى ذلك بعد ان قام سكان قطاع غزة بتصريف مياه الصرف الصحي الى نهر حانون ومنه الى إسرائيل-الامر الذي شكل خطرا كبيرا على الصحة.

وفي اعقاب ذلك قامت سلطة المياه الإسرائيلية بمد خط مياه يؤدي الى محطة ضخ تستقبل المياه في الخزان الذي يستخدمه سكان بلدة سديروت والبلدات التابعة للمجلس الإقليمي شعاري هنيغف. في الفترة الأخيرة اجرت وزارة الصحة سلسلة من الفحوصات لديها اكتشفت خلالها ان جودة المياه في المياه منخفضة بسبب هذه المياه.

المزارعون الإسرائيليون في المناطق المحيطة بقطاع غزة يشعرون بالقلق من الوضع الجديد، حيث سيضطرون بعد عدة أسابيع أن يبدأوا بضخ مياه من خزان المياه لري حقولهم-الامر الذي لم يقوموا به خلال فصل الشتاء.