المجمع الاسلامي يتوّج بكأس "العسقلاني" للطاولة

غزة / سما /

توّج المجمع الإسلامي بلقب كأس المرحوم "مصباح العسقلاني" لكرة الطاولة, إثر فوزه المثير على خدمات المغازي (3-2), في المباراة النهائية على صالة نادي الصداقة غرب غزة.

وجاءت المباراة مثيرة بين الطرفين, إذ بدأت بانتصار جهاد غريز (خدمات المغازي) على عبد الله السقا (المجمع الإسلامي) (3-2), قبل أن يهزم يسري أبو سيف (المجمع الإسلامي) منافسه أسعد إرحيم (خدمات المغازي) (3-2).

وفي اللقاء الثالث, فاز محمد مهدي (خدمات المغازي) على حسام الباز (المجمع الإسلامي) (3-1), لكن يسري أبو سيف (المجمع الإسلامي) عدّل الكفة مجددا بتفوقه على جهاد غريز (خدمات المغازي) (3-1).

وحسم عبد الله السقا اللقب لمصلحة المجمع الإسلامي, بعدما انتصر على أسعد إرحيم (3-0).