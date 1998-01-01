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المجمع الاسلامي يتوّج بكأس "العسقلاني" للطاولة

الأربعاء 07 مارس 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع الاسلامي يتوّج بكأس "العسقلاني" للطاولة



غزة / سما /

توّج المجمع الإسلامي بلقب كأس المرحوم "مصباح العسقلاني" لكرة الطاولة, إثر فوزه المثير على خدمات المغازي (3-2), في المباراة النهائية على صالة نادي الصداقة غرب غزة.

وجاءت المباراة مثيرة بين الطرفين, إذ بدأت بانتصار جهاد غريز (خدمات المغازي) على عبد الله السقا (المجمع الإسلامي) (3-2), قبل أن يهزم يسري أبو سيف (المجمع الإسلامي) منافسه أسعد إرحيم (خدمات المغازي) (3-2).

وفي اللقاء الثالث, فاز محمد مهدي (خدمات المغازي) على حسام الباز (المجمع الإسلامي) (3-1), لكن يسري أبو سيف (المجمع الإسلامي) عدّل الكفة مجددا بتفوقه على جهاد غريز (خدمات المغازي) (3-1).

وحسم عبد الله السقا اللقب لمصلحة المجمع الإسلامي, بعدما انتصر على أسعد إرحيم (3-0).

#المجمع الاسلامي #كرة الطاولة

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