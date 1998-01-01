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مفاوضات برشلونة مع آرثر ميلو تصل لطريق مسدود

الأربعاء 07 مارس 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاوضات برشلونة مع آرثر ميلو تصل لطريق مسدود



وكالات / سما /

بدأ نادي برشلونة الإسباني التفكير في الصفقات التي ينوي التعاقد معها خلال الصيف المقبل ، حيث أبدى رغبته في التعاقد مع آرثر ميلو ، لاعب جريميو البرازيلي ، إلا أن المفاوضات بين الناديين دخلت إلى نفق مظلم في الوقت الحالي .

وذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الإسبانية ، أن المفاوضات بين إدارة برشلونة ومسئولي جريميو لم تسر بشكل جيد في الفترة الأخيرة بسبب خلاف بين الطرفين حول طريقة الدفع بشأن صفقة آرثر .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية ، أن الفريق البرازيلي يريد 10 ملايين مقدمة من الصفقة في القريب العاجل ، الأمر الذي ترفضه إدارة برشلونة بسبب الصفقات الضخمة التي عقدتها مؤخراً ( كوتينيو وديمبيلي ) ، والتي ستؤثر اقتصادياً على ميزانية النادي .

وأشارت ” موندو ديبورتيفو ” إلى أنه بالرغم من تحرك كوتينيو في إجراء ات الحصول على الجنسية البرتغالية ، إلاّ أن ذلك لا يضمن مكاناً لآرثر في قائمة إرنستو فالفيردي .

وكان برشلونة وجريميو قد توصلا لاتفاق مبدئي بشأن انتقال آرثر مقابل 30 مليون يورو ، تضاف إليها 10 ملايين كمتغيرات ، مع شرط جزائي في عقده يصل إلى 50 مليون يورو ، إلا أن الخلافات الأخيرة قد تحول دون إتمام الصفقة .

 

ومن المتوقع أن تفتح هذه الخلافات الباب أمام الفرق الأخرى التي ترغب في التعاقد مع جوهرة جريميو ، والذي يعد محط أنظار كبار أوروبا على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي .

#برشلونة #آرثر ميلو

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