يوفنتوس يقترب من إنهاء صفقة لاعب ليفربول

وكالات / سما /

كشفت صحيفي “توتو سبورت” الإيطالية أن يوفنتوس بات قريباً من إنهاء عملية ضم الألماني إيمري تشان لاعب وسط ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم الألماني إيمري تشان بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، خصوصاً بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

وأكدت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، أن يوفنتوس كان قريباً من الإعلان عن صفقة إيمري تشان من ليفربول مجاناً في يناير الماضي، على أن ينضم اللاعب عقب انتهاء عقده في الأول من يوليو القادم.

وينتهي عقد الدولي الألماني إيمري تشان مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد فشل الطرفين في الوصول إلى إتفاق جديد.

وأشارت هذه التقارير، أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، طلب من إدارة ناديه ضم إيمري تشان وحسم أمره قبل بداية كأس العالم روسيا 2018 يونيو القادم.

وطلب وكيل أعمال إيمري تشان إدراج بند فسخ التعاقد بين اللاعب وليفربول في العقد الجديد، الأمر الذي رفضه إدارة الردز بسبب سياسة النادي الإنجليزي.

وظهر إيمري تشان الألماني مع ليفربول هذا الموسم في 32 مناسبة، بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وكأس الاتحاد في إنجلترا.

صرح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في وقت سابق، أن موقف إيمري تشان مع النادي غير واضح حتى الآن، مشيراً إلى صعوبة الوصول إلى إتفاق مع وكلاءه بسبب سياسة النادي الإنجليزي في عدم إدراج بنود فسخ التعاقد في عقود اللاعبين.