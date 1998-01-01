رونالدو يواصل سيطرته التهديفية في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، صحوته النهديفية في بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة في الأدوار الإقصائية، بعد أن سجل في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 3 أهداف ذهاباً وإياباً.

وفاز نادي ريال مدريد الإسباني مساء أمس الثلاثاء، على حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الإياب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي، ويتأهل إلى دور ربع النهائي بنتيجة 5-2 في مجموعة المباراتين.

ووفقاً للأرقام والإحصائيات، فأن قائد المنتخب البرتغالي وصاحب الـ5 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، أكثر اللاعبين في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا تسجيلاً للأهدافي في الأدوار الإقصائية، بـ57 هدفاً متفوقاً على الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة.

وواصل رونالدو الإطاحة وجلد المنافسين الكبار في دوري أبطال أوروبا الذي سجل الهدف الثاني والعشرين له في أخر ثلاثة عشر مباراة لعبها مع ريال مدريد في البطولة.

ومن ضمن الأهداف الإثنى والعشرين لرونالدو جاء خمس عشرة هدفاً في شباك باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وتوتنهام هوتسبير وبايرن ميونخ.