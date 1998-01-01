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نيمار يُعلق على خسارة سان جيرمان ضد ريال مدريد

الأربعاء 07 مارس 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يُعلق على خسارة سان جيرمان ضد ريال مدريد



وكالات / سما /

علق نيمار دا سيلفا ، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، على خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، أمام ريال مدريد ، بعد خسارة لقاء العودة بهدفين مقابل هدف ، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس .

وكان نيمار دا سيلفا قد شارك في مواجهة الذهاب والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، لكنه غاب عن لقاء أمس ، حيث سافر إلى البرازيل لإجراء عملية جراحية في كاحله الأيسر ، بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي قبل 10 أيام .

وكتب نيمار رسالة لفريقه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أبدى فيها النجم البرازيلي حزنه الشديد لخروج فريقه ضد ريال مدريد ، لكنه نوّه بأداء فريقه والمجهود المبذول من قِبل اللاعبين .

وقال نيمار : ” حزين جداً بالخسارة ، حزين أكثر لعدم قدرتي على مساعدة زملائي في الملعب ، الشيء الذي يجعلني فخوراً هو المجهود الذي قدمه الجميع ، تهانينا يا رفاق ، هيا يا باريس ” .

وانضم نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي ، قادماً من نادي برشلونة الذي توج معه بلقب ذات الأذنين ، بعد أن قام النادي الفرنسي بكسر شرطه الجزائي البالغ 222 مليون يورو .

#نيمار #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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