"هآرتس" وثيقة عسكرية سريّة إسرائيلية تنتشر على الإنترنت

القدس / سما /

أصحبت وثيقة سرية لوزارة جيش الاحتلال تحتوي معلومات حساسة حول فاعلية الجيش وإجراءاته، متاحة على شبكة الانترنت، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

ولم يتضح بعد ما إذا كان نشر الوثيقة جاء نتيجة لهجوم إلكتروني أو حادث من قبل الوزارة أو الجيش. وقالت صحيفة "هآرتس" يوم أمس الثلاثاء، إن قسمين من الوثيقة على الأقل يتضمنان أسماء آليات أو نظم دفاعية كان الجيش الإسرائيلي يحتفظ بها بشكل سري حتى الآن.

كما تكشف الوثيقة في قسم منها عمليات وحدة عسكرية محددة.

ووفقًا لصحيفة هآرتس، يمكن لأي شخص الاطلاع على المعلومات الواردة في الوثيقة، رغم أن نشرها في وسائل الإعلام يمثل انتهاكًا للوائح الرقابة العسكرية.

وصرّح متحدث عسكري لصحيفة "هآرتس" أن الكشف عن الوثيقة سيتم التعامل معه باعتباره "خطأ أمنيًا خطيرًا في مجال المعلومات"، وسيجري التحقيق فيه.