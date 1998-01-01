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د. أبو كشك يتفق مع "مستشفى الشيراتيه" التعليمي على توسيع الشراكة مع جامعة القدس

الثلاثاء 06 مارس 2018 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. أبو كشك يتفق مع "مستشفى الشيراتيه" التعليمي على توسيع الشراكة مع جامعة القدس



القدس / سما /

التقى الاستاذ الدكتور عماد أبوكشك، خلال جولته الأوروبية، في العاصمة الالمانية برلين، بالبروفيسور تسولنر وزير التعليم الالماني السابق، والرئيس الحالي لجمعية "مستشفى الشيراتيه" التعليمي الأكبر من نوعه في أوروبا.

وقدم أ.د. أبوكشك، شكره للبروفيسور تسولنر على رعايته والاهتمام بطلبة جامعة القدس الذين يكملون دراساتهم العليا والمتدربين للاختصاص في مستشفى الشيراتيه.

وبحث الطرفان سُبل تعزيز وتوسيع التعاون المشترك، حيث تم الاتفاق على زيادة عدد الطلاب والخريجين المبتعثين من قبل الجامعة الى مستشفى الشيراتيه، ورفع مستوى التعاون في البحث العلمي بين طواقم التدريس في جامعة القدس.

كما تم الاتفاق على العمل المشترك  للاستفادة من الخبرة الكبيرة لطواقم لمستشفى الشيراتيه، في مجال الاستشارات والدعم لمدينة جامعة القدس الطبية، التي تنوي الجامعة انجازها على أرض الواقع خلال العام 2019، بالشراكة مع مجموعة مجلي الاستثمارية، في تجربة تعتبر الأولى من نوعها في مجال الابحاث الطبية بالمنطقة.

وحضر اللقاء برفقة الاستاذ الدكتور أبوكشك، كل من رئيس اتحاد الاطباء والصيادلة الفلسطينيين في برلين الدكتور جلال عثمان، والدكتورة بيربل ستارك مساعدة رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ويذكر ان للبروفيسور تسولنر تاريخ طويل في العمل الأكاديمي والعام، ويعد مرجعية في مجاله على مستوى العالم، وشغل منصب وزير التعليم في حكومة برلين لأكثر من 12 عاما.

#عماد أبوكشك #مستشفى الشيراتيه #جامعة القدس

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