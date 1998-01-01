جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو امام آيباك : لن نسمح لإيران بالتوغل في غزة و يهاجم الرئيس عباس

الثلاثاء 06 مارس 2018 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو امام آيباك : لن نسمح لإيران بالتوغل في غزة و يهاجم الرئيس عباس



القدس المحتلة / سما /

استهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته في المؤتمر السنوي لمنظمة آيباك قائلا "نتواجد الآن في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أن اتخذ ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفا "شكرا ترامب على هذا القرار التاريخي، وشكرا على القرار التاريخي الآخر في نقل السفارة الأمريكية في أيار".

وقال  نتنياهو، أن "إسرائيل لم تكن يوما أقوى عسكريا وبشكل خارق مما عليه اليوم وهذا بفضل أمريكا"، موجها شكره للحكومة الأمريكية ولمؤتمر ايباك على دوره لحصول هذا التقدم وخصوصا حصول إسرائيل على مقاتلات اف 35.

وأضاف نتنياهو أن "الاستخبارات الإسرائيلية أحبطت العشرات من العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم ومختلف الدول"، وتم من خلال شاشة كبيرة استعراض طائرة مدنية إماراتية، وقال عنها "هذه الطائرة كانت ستنفجر بالأجواء لولا المعلومات الاستخباراتية التي تم تقديمها. العالم يعيش بالأمان بسبب الاستخبارات الإسرائيلية التي تحمي الأبرياء بمختلف أنحاء العالم".

و هاجم نتنياهو , الرئيس عباس بكل ما يتعلق بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الاسرى الفلسطينيين وعائلات منفذي العمليات الفدائية .

وقال في هذا السياق "على عباس وقف دعمه للإرهاب، وأن يوقف دفع رواتب من يقتل اليهود. عباس يدفع مبلغ سنوي يصل مقداره نحو 10% من الموازنة السنوية، لعائلات الفلسطينيين، وهذا رقم لا يصدق" حسب زعمه .

وتابع نتنياهو "رسالتي لعباس، هي توقف عن دفع الرواتب " للإرهابيين" لأن ما تفعله هي رسالة للأطفال الفلسطينيين حيث تقول لهم اقتلوا الإسرائيليين وأصبحوا أثرياء. حسب تعبيره .

وتابع قائلا :" يجب أن تكون لدى عباس طرق أخرى للاستثمار بهذه الأموال في تخصيصها للبنى التحتية والازدهار". وأكد في هذا السياق أن "أمريكا ستؤكد لعباس أنها لن تتسامح مع دعم الإرهاب".

وأوضحا   قائلا:  "لن نسمح ابدا لإيران بتطوير اسلحة نووية وإيران تسعى جاهدة لبناء قواعد دائمة في سوريا وتتوغل في لبنان واليمن وغزة ونحن لن نسمح بذلك".

وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعالم، أكد نتنياهو أن "الدول التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل هي من ستجد نفسها معزولة" خلال استعراضه خريطة تظهر ازدياد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول العالم مؤخرا، مضيفا "كل من يتحدث عن مقاطعة إسرائيل سنقوم بمقاطعتهم".

ووصف هذه الأخبار بالمفرحة، إلا أن الأخبار السيئة وفق تعبيره هي إيران على حد تعبيره، حيث قال "علينا أن نتعامل مع هذا التحدي، وهو ما يتعلق بإيران، القوة التي تقف خلف الكثير من الأمور السيئة، نظام الطغاة في طهران، الذي علينا أن نوقفه، وسنوقفهم".

وتابع "العام الماضي تحدثت هنا أيضا وحذرنا العالم من مغبة التوصل لاتفاق نووي مع إيران، الذي سيشكل تهديدا على إسرائيل ودول المنطقة"، مؤكدا أن الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه بين إيران والدول الكبرى "منح إيران ممرا سريعا لصناعة السلاح النووي".

وتابع في هذا السياق "الاتفاقية لن تجعل إيران محبا للسلام إنما على العكس، وهذا تماما ما حصل، واليوم إيران تسعى لإنشاء قواعد ثابتة في سوريا وانشاء جسر من طهران الى طرطوس في المتوسط وهي تريد تحريك سلاحها البحري الى سوريا لتسهيل مهاجمة إسرائيل وانشاء مصانع للصواريخ في سوريا ولبنان موجهة لإسرائيل".

#نتنياهو #غزة #ايران #اسرى #رواتب

أخبار ذات صلة

نتنياهو والرئيس عباس

نتنياهو يطالب الرئيس عباس باستنكار قتل مستوطن

الرئيس الروسي مدفيديف

مدفيديف يجتمع اليوم مع نتنياهو وغدا مع الرئيس عباس

عباس ونتنياهو - ارشيف

الرئيس عباس : مستعد للقاء نتنياهو تلبية لدعوة بوتين

الرئيس عباس وترامب

حريصون على استعادة غزة ..الرئيس عباس يبدي استعداده للقاء نتنياهو

الرئيس عباس لصحيفة يابانية : مستعد للقاء نتنياهو بحضور ترامب

حماس : عباس يتاّمر مع الاحتلال ولن نسمح له بان يكون فرعونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: القناة العبرية الثانية تنشر أول فيديو "لمنغيستو" لحظة دخوله غزة

ابو جراد: خصومات كبيرة تطال موظفي السلطة في غزة

بن سلمان: قضية قطر "تافهة جدا"و عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان شارع في مصر

أبو نعبم يعلن إرسال «تقارير يومية» عن الأوضاع الأمنية للحمدلله

​أفيخاي أدرعي يحاول السخرية من "طلة" حسن نصر الله "البهية"!

إسرائيل :غرفة عمليات تتعقب نصر الله بدون توقف لاغتياله وشراء قنابل خارقة للتحصينات لتنفيذ المهمة

﻿مجموعة «أم بي سي» السعودية تعلن وقف ومنع بثّ الدراما التركية

الأخبار الرئيسية

بن سلمان والسيسي

"نيوم" البذرة الأولى لصفقة القرن.. إسرائيل المسؤول التقني ومشروعات عملاقة لتوطين الفلسطينيين

الرئيس عباس

توضيح سبب الخصومات على رواتب موظفي السلطة العسكريين

أبو مازن

مسؤول فلسطيني كبير لـ"معاريف : أبو مازن غير مصاب بالسرطان لكنه منهك

ابو مازن

معاريف تزعم: ابو مازن رفض اقتراحا بالتوجه الى غزة و اعلان عودة الكفاح المسلح

اللواء توفيق أبو نعيم

أبو نعبم يعلن إرسال «تقارير يومية» عن الأوضاع الأمنية للحمدلله

الاتصالات الفلسطينية