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مستوطن اسرائيلي قُتلت زوجته بعملية : أريد رأس جبريل الرجوب مثقوبا برصاصة

الثلاثاء 06 مارس 2018 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن اسرائيلي قُتلت زوجته بعملية : أريد رأس جبريل الرجوب مثقوبا برصاصة



القدس المحتلة / سما /

طالب المستوطن نتان مئير الذي  قُتلت زوجته دافنا في عملية طعن نفذت في مستوطنة عتنيئيل قبل عامين, طالب  برأس القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب، - رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح.

وقال مئير في الكنيست الاسرائيلي  اليوم، خلال مشاركته بجلسة عقدت في اللوبي البرلماني لزيادة "وعي النصر" في الكنيست، "بالحرب كما في الحرب، أريد أن يعتقلوا جبريل الرجوب وأريد أن يُقتل برصاصة في الرأس. الشاب الذي قتل زوجتي شاهد تحريض الرجوب وهذا كان جنونه حسب ما نقلت القناة الاسرائيلية عن المستوطن 

واضاف المستوطن  بنظري نحن نتعامل معهم مع كفين من حرير، هذا واقع مشوب"

وتابع نتان مئير "سأقدم شكوى في الأيام القريبة بالشرطة الاسرائيلية  ضد جبريل الرجوب وسأطالب من الشرطة باعتقاله. أدعو رئيس اللوبي لينضم الي".

وكانت المحكمة العسكرية في عوفر قد حكمت بالسجن المؤبد على الفتى الفلسطيني مراد ادعيس (15 عاما) المُدان بقتل دافنا مئير (38 عاما) بالسكين أمام اطفالها في منزلها بمستوطنة عتنيئيل الواقعة غرب بلدة بيت أمر جنوب الضفة الغربية في 17 كانون الثاني/ يناير 2016، ما أثار موجة استنكار في اسرائيل.

وإضافة الى الحكم بالمؤبد فرضت المحكمة غرامة قدرها 750 ألف شاقل (177 الف يورو)  اضافة الى تعويض مالي كبير يصل إلى 1,75 مليون شاقل (حوالي 460 ألف دولار)، كما أن المحكمة أصدرت توصية بعدم الإفراج المبكر عن إدعيس ضمن أي صفقة تبادل.

المصدر : i24

#مستوطن #الرجوب #قتل

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