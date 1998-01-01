جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32

الثلاثاء 06 مارس 2018 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32



دمشق / وكالات /

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم، ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وقالت الوزارة في بيان: "يوم 6 آذار/ مارس في الساعة 3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو تحطمت طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم. ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم".

وأشارت إلى أن الطائرة اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ500 مترا.

وأوضحت الوزارة الروسية أن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا.

وبحسب الوزارة الروسية، فإنه "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، وأن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".

#سورية #تحطم #طائرة روسية

أخبار ذات صلة

المعارضة تسقط طائرة حربية سورية في حماة ومصرع أحد طياريها

طائرة امريكية تُسقط طائرة سورية فى جنوب الرقة

مقتل 12 عسكريا جزائريا في تحطم طائرة عسكرية

صورة تعبيرية

مقتل 5 مسؤولين في الاتحاد الاوروبي بعد تحطم طائرة في مالطا

صورة ارشيفية

جاكرتا : مقتل 13 في تحطم طائرة لسلاح الجو الإندونيسي

مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة تركية فوق مساكن في قرغيزستان

الأكثر قراءة اليوم

عقب اجتماعه مع الفصائل.. هنية: غزة على فوّهة بركان ولا يعلم أحد نتائج انفجارها

ابو جراد: خصومات كبيرة تطال موظفي السلطة في غزة

الحية يكشف عن لقاء عقدته حماس مع "ميلادينوف".. وهذه اهم تفاصيله

بن سلمان: قضية قطر "تافهة جدا"و عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان شارع في مصر

هنية يلتقي قادة الفصائل بغزة ويضعهم في صورة مباحثات القاهرة

الكنيست يصادق على تقليص عائدات الضرائب للسلطة

إسرائيل :غرفة عمليات تتعقب نصر الله بدون توقف لاغتياله وشراء قنابل خارقة للتحصينات لتنفيذ المهمة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

توضيح سبب الخصومات على رواتب موظفي السلطة العسكريين

أبو مازن

مسؤول فلسطيني كبير لـ"معاريف : أبو مازن غير مصاب بالسرطان لكنه منهك

ابو مازن

معاريف تزعم: ابو مازن رفض اقتراحا بالتوجه الى غزة و اعلان عودة الكفاح المسلح

اللواء توفيق أبو نعيم

﻿مدير قوى الأمن في غزة يعلن إرسال «تقارير يومية» عن الأوضاع الأمنية للحمدلله

منغيستو

شاهد: القناة العبرية الثانية تنشر أول فيديو "لمنغيستو" لحظة دخوله غزة

الاتصالات الفلسطينية