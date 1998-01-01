توضيح سبب الخصومات على رواتب موظفي السلطة العسكريين

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توضيح سبب الخصومات على رواتب العسكريين في غزة والضفة

أكد مركز الإعلام الأمني "أن الخصومات التي طالت رواتب العسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد في المحافظات الجنوبية والشمالية، جاءت استنادا الى قانون التقاعد المبكر بمرسوم رئاسي، وتم اعادتهم الى القيود لكنهم تقاضوا راتب تقاعد"، موضحا أنه سيتم دفع الفروقات بين راتب التقاعد والراتب الرسمي للعسكريين على دفعات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح المركز في بيان توضيحي، اليوم الثلاثاء، ردا على ما تناقلته العديد من وسائل الاعلام حول الخصومات التي تم اقتطاعها من رواتب العديد من العسكريين في غزة والضفة، أنه تم خصم علاوة الرتبة لمن تقاعدوا على رتبة أعلى بعد استكمال اجراءات التقاعد، كما تم خصم علاوة الزوجة لثلاثة أشهر بأثر رجعي للعسكريين المتزوجين من عاملات، وهذا اجراء قانوني.

ونوه إلى أن الخصومات ستطال رواتب عدد آخر من منتسبي المؤسسة الامنية الذين حصلوا على استحقاقات زائدة عن الراتب، لافتا إلى أنه على كافة العسكريين الذين يرغبون في استيضاح ما طرأ على رواتبهم من تغيير التواصل مع الادارة المالية العسكرية على الموقع الالكتروني: www.cfa.pna.ps، وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة.