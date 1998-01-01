المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم العشرين

رام الله / سما /

يواصل المعتقلون الإداريون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية منذ عشرين يوماً.

وبين نادي الأسير في بيان له أن من بين المعتقلين الإداريين هناك ثلاثة قاصرين أعمارهم (17 عاماً) وهم: أحمد صلاح من مخيم الجلزون، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور وهو معتقل منذ 16 شباط المنصرم. إضافة إلى المعتقل ليث ابو خرمة من بلدة كفر عين حيث أُصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور وهو معتقل منذ 20 أيلول عام 2017. والمعتقل حسام ابو خليفة وهو من بيت لحم معتقل منذ شهر نوفمبر 2017، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور.

يُضاف إلى المعتقلين القاصرين ثلاث نساء وهن: النائب خالدة جرار، بشرى الطويل، وخديجة ربعي وهن محتجزات في معتقل "هشارون".

من الجدير ذكره أن نحو (500) معتقل إداري يقبعون في معتقلات الاحتلال "النقب، مجدو، وعوفر، وهشارون".