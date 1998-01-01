شركة سبيد كليك تقدم منح دراسية لمجموعة من طلبة كليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

غزة / سما /

وزع مركز تنمية الموارد في الجامعة الإسلامية منح دراسية على عدد من طلبة كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات المتميزين مقدمة من شركة سبيد كليك، وذلك في قاعة اجتماعات كلية الآداب بمبنى الإدارة وأعضاء هيئة التدريس، بحضور المهندس علاء الهشيم، والأستاذ رامز المغربي- مدير المبيعات في شركة سبيد كليك، والأستاذ غسان المصري- من شركة سبيك كليك، والمهندس همام النباهين- من كلية تكنولوجيا المعلومات، وعدد من طلبة المنحة.

بدوره، شكر المهندس الهشيم شركة سبيد كليك على تقديم المنحة لطلبة الجامعة، وأثنى على جهود الشركة في مراعاة الظروف التي يمر بها قطاع غزة بشكل عام وطلبة الجامعات بشكل خاص، وأوضح المهندس الهشيم أن مركز تنمية الموارد يتعاون مع الكثير من المؤسسات المانحة في جميع الدول لتقديم المساعدات للطلبة بكافة تخصصاتهم، من أجل الاستمرار في دراستهم لخدمة المجتمع.

من ناحيته، قال الأستاذ المغربي :"أن شركة سبيد كليك لم تتوقف عن تحمل مسئوليتها تجاه القطاعات المختلفة في المجتمع وخدمتها وخاصة قطاع التعليم"، متمنياً للطلبة حاضر ومستقبل مليء بالنجاح.