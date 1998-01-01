جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شركة سبيد كليك تقدم منح دراسية لمجموعة من طلبة كليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 06 مارس 2018 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزع مركز تنمية الموارد في الجامعة الإسلامية منح دراسية على عدد من طلبة كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات المتميزين مقدمة من شركة سبيد كليك، وذلك في قاعة اجتماعات كلية الآداب بمبنى الإدارة وأعضاء هيئة التدريس، بحضور المهندس علاء الهشيم، والأستاذ رامز المغربي- مدير المبيعات في شركة سبيد كليك، والأستاذ غسان المصري- من شركة سبيك كليك، والمهندس همام النباهين- من كلية تكنولوجيا المعلومات، وعدد من طلبة المنحة.

بدوره، شكر المهندس الهشيم شركة سبيد كليك على تقديم المنحة لطلبة الجامعة، وأثنى على جهود الشركة في مراعاة الظروف التي يمر بها قطاع غزة بشكل عام وطلبة الجامعات بشكل خاص، وأوضح المهندس الهشيم أن مركز تنمية الموارد يتعاون مع الكثير من المؤسسات المانحة في جميع الدول لتقديم المساعدات للطلبة بكافة تخصصاتهم، من أجل الاستمرار في دراستهم لخدمة المجتمع.

من ناحيته، قال الأستاذ المغربي :"أن شركة سبيد كليك لم تتوقف عن تحمل مسئوليتها تجاه القطاعات المختلفة في المجتمع وخدمتها وخاصة قطاع التعليم"، متمنياً للطلبة حاضر ومستقبل مليء بالنجاح.

#الجامعة الاسلامية

أخبار ذات صلة

محمد دحلان

دحلان يعلن عن منح دراسية لأبناء الشهداء

الملك عبدالله و عباس

آلية جديدة لتبادل المعلومات بين الاردن و رام الله حول ”الأقصى”

الباحث سلامة معروف

غزة:رئيس "الإعلامي الحكومي" ينال الماجستير حول واقع حصول الصحفيين على المعلومات

حماس - ارشيف

الشاباك يكشف عن اعتقاله خلية لحماس من طلبة بير زيت نفذت عمليات في الضفة

فرحة الثانوية العامة - ارشيف

صور: فرحة طلبة التوجيهي لحظة اعلان النتائج في كافة محافظات الوطن

جامعة الاقصى -ارشيفية

التربية: إعفاء طلبة الأقصى من رسوم الفصل الثاني و قانون تعليم عالٍ جديد

الأكثر قراءة اليوم

عقب اجتماعه مع الفصائل.. هنية: غزة على فوّهة بركان ولا يعلم أحد نتائج انفجارها

ابو جراد: خصومات كبيرة تطال موظفي السلطة في غزة

الحية يكشف عن لقاء عقدته حماس مع "ميلادينوف".. وهذه اهم تفاصيله

بن سلمان: قضية قطر "تافهة جدا"و عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان شارع في مصر

هنية يلتقي قادة الفصائل بغزة ويضعهم في صورة مباحثات القاهرة

الكنيست يصادق على تقليص عائدات الضرائب للسلطة

إسرائيل :غرفة عمليات تتعقب نصر الله بدون توقف لاغتياله وشراء قنابل خارقة للتحصينات لتنفيذ المهمة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

توضيح سبب الخصومات على رواتب موظفي السلطة العسكريين

أبو مازن

مسؤول فلسطيني كبير لـ"معاريف : أبو مازن غير مصاب بالسرطان لكنه منهك

ابو مازن

معاريف تزعم: ابو مازن رفض اقتراحا بالتوجه الى غزة و اعلان عودة الكفاح المسلح

اللواء توفيق أبو نعيم

﻿مدير قوى الأمن في غزة يعلن إرسال «تقارير يومية» عن الأوضاع الأمنية للحمدلله

منغيستو

شاهد: القناة العبرية الثانية تنشر أول فيديو "لمنغيستو" لحظة دخوله غزة

الاتصالات الفلسطينية