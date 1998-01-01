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المستشفى الأوروبي يعقد اليوم العلمي الأول للموسم 2018

الثلاثاء 06 مارس 2018 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقد مستشفي غزة الأوروبي اليوم العلمي الأول للموسم 2018، وذلك بعنوان "آخر المستجدات لعام 2018" حيث شارك عدد من المحاضرين المتميزين بعدة محاضرة علمية، شارك فيها محاضرين من عدة تخصصات من جميع أقسام المستشفى، شملت العناية المركزة والباطنة والجراحة والأطفال والأوعية الدموية.

وأكد استشاري أمراض الباطنة ورئيس اللجنة العلمية د. محمود الشيخ علي أن المحاضرات تضم مواضيع في مجال الباطنة والجراحة، وهو ما جعل عدة تخصصات تشارك في هذه المحاضرات، وأضاف أن المحاضرات تناولت آخر المستجدات في هذه المجالات.

وتميز اليوم العلمي الذي حضره مدير المستشفى د. يوسف العقاد والعديد من رؤساء الأقسام الطبية، بتفاعل العديد من الحضور مع المواضيع المطروحة من خلال النقاش المتبادل، وتأتي هذه الأيام العلمية ضمن المساعي المتواصلة لتحسن الخدمات الصحية، وتطوير الكادر البشري العامل في المستشفى ومواكبة آخر التطورات العلمية،  وفي ختام اليوم العلمي أشاد د. العقاد بفعاليات اليوم العلمي، داعيا اللجنة العلمية لمزيد من هذه الأيام العلمية، وذلك لمواكبة التطورات على مستوى العالم، نظرا للتطورات الهائلة عالميا في مجال الطب بخاصة.

#المستشفى الأوروبي

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