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أنين القيد: 63 طفلاً اعتقلوا خلال شهر فبراير الماضي

الثلاثاء 06 مارس 2018 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

افادت "أنين القيد" في إحصائيتها الجديدة أن قوات الاحتلال اعتقلت، خلال شهر فبراير الماضي، 455 فلسطينياً بينهم عشرات النساء والأطفال

وبينت الشبكة أن 63 طفلاً انتزعتهم قوات الاحتلال من أحضان عائلاتهم، الشهر الماضي، وألقت بهم في معتقلاتها بظروف صحية وإنسانية صعبة للغاية

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 نساء، حيث يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الأسيرات من خلال حرمانهن من العلاج وزيارة عائلاتهن

وفي سياق متصل أصدرت مخابرات الاحتلال 81 أمر اعتقال إداري، بينها 26 أمراً جديداً، في ظل الخطوات التي بدأها الأسرى الإداريون وكانت بدايتها بمقاطعة المحاكم لمواجهة هذا الاعتقال الذي لا يستند لأية تهمة، ولا يعرف الأسير متى يفرج عنه

وقالت "أنين القيد" أن 51 أسيراً دخلوا أعواماً جديدة في معتقلات الاحتلال، بينهم عدد كبير ممن أمضوا أكثر من 20 عاماً في الأسر. كما فرضت محاكم الاحتلال العسكرية، الشهر الماضي، غرامات مالية على عائلات الأسرى بقيمة 102500 شاقل 

 
 
#اللاجئين #احتلال

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