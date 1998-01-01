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شركة "طيران الهند تكذب نتنياهو بشأن السعودية

الثلاثاء 06 مارس 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "طيران الهند تكذب نتنياهو بشأن السعودية



القدس المحتلة / سما /

نفت شركة "طيران" الهند ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول موافقة الرياض على تسيير الشركة الهندية رحلاتها إلى إسرائيل عبر أجواء السعودية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الناطق باسم شركة الطيران الهندية برافين بهاتنغار قوله اليوم الثلاثاء: "لم نحصل على أي تأكيد من الجانب السعودي. فقط قدمنا طلبا للرحلة ولم نحصل على أي رد بعد من السلطات السعودية".

وأضاف: "من الممكن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلطة هندية أخرى، وشركتنا لا تعلم بهذا الأمر"، معربا عن أمله "في الحصول على الموافقة قريبا".

وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص الرحلات المباشرة بين دلهي وتل أبيب، وأنه لا يزال هناك الكثير من المسائل العالقة على هذا المسار.

ويأتي ذلك بعد إعلان نتنياهو للصحفيين أمس الاثنين أن السعودية وافقت على طلب شركة الطيران الهندية استخدام مجالها الجوي في رحلات مباشرة بين إسرائيل والهند.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الاثنين: "إن شركة الطيران الهندية وقعت اليوم (الاثنين) على اتفاق للسفر إلى إسرائيل فوق السعودية.. الرحلات من وإلى الهند سوف تستغرق الوقت ذاته كالرحلات بين لندن وتل أبيب، أي حوالي خمس ساعات ونصف".

#نتنياهو #الهند #السعودية

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