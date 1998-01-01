رام الله / سما /

نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبالتعاون مع سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي ومجلس تنظيم المياه، ورشة عمل توعوية حول تعليمات ومواصفات عدادات المياه، وذلك بهدف توضيح قانونية هذه التعليمات الخاصة بتصنيع وشراء واستيراد وتركيب عدادات المياه في الوطن من اجل ضبط وتسهيل عملية مراقبة هذه العدادات.

افتتح الورشة م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس مرحباً بالحضور ومشيراً الى ان المؤسسة استطاعت خلال الفترة الاخيرة من تطوير حوالي (4000) مواصفة فلسطينة تغطي معظم القطاعات المختلفة التي يقوم الاقصاد الفلسطيني عليها، ومعظم المنتجات التي يتم تداولها موجوده ضمن اطار هذه المواصفات.

واكد حجه على اهمية توحيد جهود جميع الجهات الحكومية والاهلية والبلديات لضمان أليات واجراءات عمل موحدة، لتلبي العدادات الشروط المنصوص عليها في المواصفة والتعليمات الفنية المترولوجية والنظام الخاص بعدادات المياه المعتمد من مجلس الوزراء، لضبط العدادات الواردة للسوق الفلسطيني لضمان حق المستهلك في الحصول على المواد المطلوبة وبالكميات الصحيحة وبالدقة المطلوبة، والتأكد من ملائمة العدادات للظروف المناخية والبيئية، وضمن الظروف التشغيلية من -10 ولغاية 55 درجة مؤوية . كما ودعى الى تظافر الجهود مع المؤسسة لتحقيق هدف المؤسسة لهذا العام عام تطبيق المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية.

هذا وقد استعرض المهندس جمال صوالحة مدير مديرية القياس الوطني دور المؤسسة في مراقبة عدادات المياه ومطابقتها لمتطلبات التعليمات القياسة لهذه العدادات، بالاضافة الى ذلك تطرق الى متطلبات استيراد عدادات المياه المطلوبه من مستوردي العدادات للالتزام بها قبل استيرادها.

وتحدث في سياق الورشة المهندس محمد سعيد الحميدي المدير التنفيذي للجنة تنظيم قطاع المياه عن دور المجلس في اعداد المعايير الفنية لادارة خدمات المياه ودوره في مراقبة العمليات التشغيلية لانظمة المياه والصرف الصحي في فلسطين، منوها الى ان استخدام العدادات بغض النظر عن طبيعتها هو لضمان جودة الخدمة وايصالها بعد ذلك للمستهلك، وان ما ينطبق على العدادات المستخدمة حاليا من رقابة سينطبق على عدادات الدفع المسبق. مضيفاً: ان هدف استخدام هذه العدادات هو تحسين الاداء وضمان لعدالة التوزيع واحتساب التكلفة وان لم تحقق هذه العدادات هذه الشروط فهي غير مناسبة.

واستعرضت المهندسة بهيسة الاسعد من وزارة الحكم المحلي نبذة تعريفية عن عدادات المياه مسبقة الدفع واسباب التوجه اليها وايجابياتها .

كما واستعرضت المهندسة رولا من وزارة الحكم المحلي قرار مجلس الوزراء الذي صدر بخصوص العدادات والية تنفيذه، كما واستعرضت تعديل المواصفات والمتطلبات الفنية للعدادات النسخة الثالثة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء وبلجنة مشكلة من مؤسسات ذات العلاقة ( وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه ومؤسسة المواصفات والمقاييس).

واستعرض المهندس احمد جعص مدير دائرة الجودة في سلطة المياه شرحا حول المتطلبات والمواصفات الفنية الخاصة بالعدادات المكيانيكية المنزلية الخاصة بمياه الشرب والمتطلبات والتركيب واللوازم الخاصة بوصلة العدادات المنزلية بما يتوافق مع متطلبات سلطة المياه والمواصفات لاعمال التصنيع والتركيب الخاصة بهذا النوع من العدادات، بالاضافة الى التوصيات الفنية التي من شأنها التصنيع والتوريد ضمن المتطلبات المعتمدة بالخصوص .