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الحساينة: الأشغال تستهدف تطوير شبكة الطرق في الخليل كجزء من عملية النهوض الاقتصادي

الثلاثاء 06 مارس 2018 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات / سما /

بحث وزير الاشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، مع رئيس الغرفة التجارية و الصناعية في محافظة الخليل محمد الحرباوي ، حاجة المحافظة في قطاع البنية التحتية و في مقدمتها طريق واد النار .

و ذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الحساينة ناقش مع وفد الغرفة التجارية ممثلاً برئيسها محمد الحرباوي ، و احمد حسونة ، الطريق البديل عن وادي النار ، و الذي يربط محافظة الخليل بمحافظات وسط الضفة ، و الهدف منه اختصار الوقت و الجهد ، بالاضافة الى تخفيض التكلفة الاقتصادية لحركة المركبات التجارية ، و أشار الحساينة الى أنه و حسب تعليمات رئيس الوزراء رامي الحمدالله ، سيتم التركيز على تطوير البنية التحتية لمدينة الخليل و خاصة طريق واد النار ، و الانتهاء من انجازه بأسرع وقت ممكن .

كما و أطلع الحساينة على الوضع التجاري و الصناعي للمحافظة ، و حاجة المدينة لتطوير البنية التحتية و رفع كفائتها ، للنهوض أكثر بالجانب الاقتصادي  الذي تتميز به المحافظة .

و قال الحساينة أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم كل ما أمكن لدعم تطور المحافظة ، و التي تشكل عمود الاقتصادي الفلسطيني ، مضيفاً أنه و رغم كافة العراقيل التي يضعها الاحتلال ، الا أن مدينة الخليل قدّمت نموذجاً يُحتذى به في مجال التطور الاقتصادي .

و أشار أيضاً الى أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة ، اِيماناً منها بأهمية جودة الطرق في عملية النهموض الاقتصادي ، عبر تسهيل حركة المركبات التجارية ، و اختصار الوقت و الجهد في عمليات النقل التجاري بين المحافظة و سائر المحافظات الاخرى .

من جهته قال رئيس الغرفة التجارية محمد الحرباوي أن الخليل و نظراً لصعوبة طبيعتها الجغرافية ، فانها بحاجة الى رفع كفاءة شبكة طرقها ، خاصة فيما يتعلق بطريق وادي النار ، مشيداً بالجهود المضنية لوزارة الاشغال في هذا الصدد .

#مفيد الحساينة

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