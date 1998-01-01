جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

13 رمزا سريا تفتح ميزات خفية في هاتفك

الثلاثاء 06 مارس 2018 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 رمزا سريا تفتح ميزات خفية في هاتفك



وكالات / سما /

قال موقع "بي سي ماغ" إن الرموز السرية تخفي عدد كبيرا من الميزات في الهواتف الذكية. وغالبا لا يتم ذكر هذه الرموز في الكتب المرفقة مع هذه الأجهزة.

وفيما يلي بعض الرموز السرية التي تفتح ميزات خفية في هاتفك:

1- *3001#12345#* : اطبع هذا الرقم واضغط على زر الاتصال وستحصل على معلومات ومعطيات حول الشبكات المحلية.

2- *#0*# : هذا الرمز يشتغل على أندرويد ويتيح تعديل بعض الإعدادات الخاصة بالكاميرا الأمامية واهتزاز الهاتف.

3- *#06# : يقدم هذا الرمز رقم "IMEI" الخاص بهاتفك. ويتم استعمال هذا الرقم في حال تمت سرقة هاتفك من أجل تحديد مكانه.

4- *#67# : يمنحك هذا الرقم إمكانية إدخال رقم هاتف معين، يتم تحويل المتصل إليه تلقائيا، في حال اتصل بك ووجدك مشغولا.

5- *#61# : يساعد هذا الكود على تعديل بعض خصائص المكالمات الواردة.

6- *646# : يشتغل الكود في حال كنت قد فعلت إحدى باقات الاتصالات على جهازك. ويتيح الكود معرفة عدد دقائق الاتصال المتبقية في باقتك.

7- *225# : يستخدم في نفس الحالة السابقة لمعرفة قيمة فاتورتك.

8- #31# : إذا أردت إخفاء رقمك عن تطبيق Caller ID، استخدم هذا الكود.

9- *3282# : هذا الرمز يقدم تفاصيل فاتورتك بالتدقيق.

10- *5005*7672# : سيخبرك هذا الرمز برقمك الخاص عند مركز العملاء في حال أردت التواصل معه.

11- *43# : لتفعيل خاصية الانتظار عند ورود أي مكالمة. يمكنك إلغاء الخاصية من خلال إدخال #43#.

12- *#7353# : يعرض هذا الرمز "قائمة الاختبار السريعة"، بغية اختبار إحدى خصائص الهاتف مثل الكاميرا أو الموسيقى أو البلوثوت أو المتحدث (سبيكر).

13- *#1234# : يشتغل فقط على هواتف غالاكسي. ويقدم لك قائمة البرامج المثبتة حاليا على هاتفك.

#رموز #الميزات #الهواتف الذكية

أخبار ذات صلة

فيسبوك يقدم ميزات جديدة

تليغرام

تليغرام تضيف ميزات جديدة لتطبيقها

10 ميزات مخفية في iPhone لا يعرفها معظم المستخدمين!

“جوجل” تُضيف ميزات لمسية لمتصفح “كروم كاناري”

بالفيديو: الكشف عن ميزات جديدة في التحديث القادم ليوتيوب

Google Drive تحصل على ميزات جديدة تخص مشاركة الملفات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: القناة العبرية الثانية تنشر أول فيديو "لمنغيستو" لحظة دخوله غزة

ابو جراد: خصومات كبيرة تطال موظفي السلطة في غزة

بن سلمان: قضية قطر "تافهة جدا"و عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان شارع في مصر

أبو نعبم يعلن إرسال «تقارير يومية» عن الأوضاع الأمنية للحمدلله

إسرائيل :غرفة عمليات تتعقب نصر الله بدون توقف لاغتياله وشراء قنابل خارقة للتحصينات لتنفيذ المهمة

​أفيخاي أدرعي يحاول السخرية من "طلة" حسن نصر الله "البهية"!

﻿مجموعة «أم بي سي» السعودية تعلن وقف ومنع بثّ الدراما التركية

الأخبار الرئيسية

بن سلمان والسيسي

"نيوم" البذرة الأولى لصفقة القرن.. إسرائيل المسؤول التقني ومشروعات عملاقة لتوطين الفلسطينيين

نتنياهو

نتنياهو امام آيباك : لن نسمح لإيران بالتوغل في غزة و يهاجم الرئيس عباس

الرئيس عباس

توضيح سبب الخصومات على رواتب موظفي السلطة العسكريين

أبو مازن

مسؤول فلسطيني كبير لـ"معاريف : أبو مازن غير مصاب بالسرطان لكنه منهك

ابو مازن

معاريف تزعم: ابو مازن رفض اقتراحا بالتوجه الى غزة و اعلان عودة الكفاح المسلح

الاتصالات الفلسطينية