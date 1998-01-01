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فيديو.. سيدة إندونيسية "تعرض نفسها للزواج وبيتها للبيع"!

الثلاثاء 06 مارس 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سيدة إندونيسية "تعرض نفسها للزواج وبيتها للبيع"!



غرائب و عجائب

قامت السيدة الإندونيسية "ليا" بنشر إعلان لبيع منزلها، وكتبت فيه "المشترون الذين لا يتفاوضون على السعر بإمكانهم أن يطلبوا يد المالكة إن انطبقت عليهم الشروط والأحكام".

الفكرة جاءت لليا وهي امرأة عمرها 40 عاماً ولديها طفلان من خلال اقتراح أحد العاملين في مجال العقارات، بعد أن سمع منها معاناتها وهي تبحث عن شخص مناسب بعد وفاة زوجها قبل عقد ونصف، وليكون نص إعلانه بعد ذلك: "قم بشراء المنزل، وتزوج مالكته في ذات الوقت".

وصل الخبر إلى وسائل الإعلام وانتشر بسرعة البرق، حتى تفاجأت بالصحافيين في منزلها يطلبون منها تصوير المنزل وتناول القصة، وتحولت بذلك إلى حدث حقيقي على نشرات الأخبار وعناوين المجلات حتى علقت بعض الصحف. "امرأة إندونيسية تضرب عصفورين بحجر".

تقول ليا إنها بعد ذلك استغرقت أكثر من 6 أشهر كاملة من أجل المقارنة بين عروض المتقدمين لشراء المنزل والزواج بها، وكانت قد سبقت أن حددت سعر المنزل ب 76,500 دولار وقالت إنه غير قابل للتفاوض.

#اندونيسية #الزواج #البيت #البيع

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