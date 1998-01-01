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أم تجني ارباح طائلة من بيع حليبها للرياضيين!

الثلاثاء 06 مارس 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أم تجني ارباح طائلة من بيع حليبها للرياضيين!



غرائب و عجائب

 بعد 7 أشهر على الإنجاب، وجدت الأم القبرصية رافاييلا لامبرو أنها تنتج كميات كبيرة من الحليب تتخطى نسبة حاجة طفلها للطعام.

وقد بدأت رافاييلا بتوزيع الحليب الطبيعي الذي تنتجه على الأمهات اللواتي لا يستطعن إرضاع أطفالهن بشكل طبيعي، وسرعان ما بدأت تتلقى طلبات من الرجال الذين أرادوا الحصول على هذا الحليب.

وأراد الرجال المهتمون برياضة كمال الأجسام الاستفادة من المكملات الغذائية الموجودة في الحليب الطبيعي ظنًا منهم أنه يساعد على نمو عضلات الجسم مثلما يعزز نمو الأطفال.

وبالفعل، فقد باعت رافاييلا البالغة من العمر 24 سنة حتى الآن ما يقارب 500 ليتر من الحليب وجنت مبلغ قدره 4500 يورو، كما أنشأت مجموعة على موقع فيسبوك ليتواصل معها الزبائن.

وقال أخصائي التغذية الرياضية براين سانت بيار إنه ليس من الضروري أن يقدم حليب الرضاعة الطبيعية فوائد صحية للرجال خصوصًا اذا لا تتبع الأم نظامًا غذائيًا صحيًا.

#الحليب #الرياضين

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