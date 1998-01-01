"جالاكسي إس 9 بلس" أفضل جهاز محمول متصل في المؤتمر العالمي للموبايل

وكالات / سما /

أعلنت سامسونج بفخر عن حصولها على أكثر من 30 جائزة خلال المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة 2018، ومن ضمنها جائزة "أفضل جهاز متصل جديد" والتي حصدها هاتف سامسونج GALAXY S9+ خلال حفل جوائز الهواتف الخلوية السنوي. وقد اختير هاتف GALAXY S9+ لتصميمه المميز، الكاميرا المتقدمة والأداء العالي. ويعمل هاتف GALAXY S9+ على إعادة صياغة الطرق التي يتواصل بها المستخدمون ومشاركة تجاربهم.

وقال السيد مايكل أوهارا، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة GSMA: "تهانينا لجميع الفائزين والمرشحين لجوائز الهواتف الخلوية السنوي لعام 2018"، وأضاف: "إن حفل جوائز الهواتف الخلوية السنوي يَعترف بأفضل الابتكارات في مجال الهواتف الخلوية، ويسلط الضوء على التقنيات، المنتجات، الشركات والأفراد الذين يدفعون بحدود الإبداع والابتكار، لإيجاد مستقبل أفضل للجميع. ونشكر كل من المرشحين، الحكام، الرعاة والشركاء لدعم حفل GLOMO لعام 2018".

وقد حصل هاتف GALAXY S9+ على التقدير من كل من TechRader، Android Authority، Alphr ومجلة PC Mag. فيما حصل GALAXY S9 على التقدير من مؤسسات مختلفة مثل PhoneArena ، Expert Reviews، Android Police، T3 و Ubergizmo.

كما حصلت العديد من ابتكارات سامسونج على التقدير، ومن ضمنها:

- خدمة Samsung Pay: والتي حصدت لقب أفضل ابتكار خلوي للمدفوعات في حفل GLOMO وذلك لخدمة الدفع الخلوي الرائدة في مجالها لكونها بسيطة، آمنة ومتوفرة في كل مكان يمكنك فيه استخدام البطاقة.

- حصدت نظارة Gear VR مع جهاز التحكم على لقب أفضل ابتكار للواقع الافتراضي والواقع المعزز لإرسائها وتخطيها معايير تجربة الواقع الافتراضي.

- حصلت قاعدة Samsung DeX على لقب "أفضل ما في MWC 2018" من قبل ITPro وعلى لقب أفضل جهاز ملحق من قبل دليل Tom و Digital Trends ، وذلك لقدرتها على تمكين أسلوب الحياة الخلوية من خلال تقديم تجربة سهلة الاستخدام بشاشة كاملة للأجهزة الخلوية.

وقال السيد يونجهي لي، الرئيس التنفيذي للتسويق ورئيس قسم التسويق العالمي لوحدة الاتصالات المتنقلة في سامسونج الكترونيكس: "يشرفنا الاعتراف بنا من قبل GSMA والمنظمات الأخرى لتميز تقنياتنا الخلوية" وأضاف: "تتغير الطريقة التي يستخدم بها الناس أجهزتهم وما يريدون من التكنولوجيا باستمرار، وفي سامسونج، نحن لا نزال ملتزمين بالاستماع لعملائنا ودفع أنفسنا لتقديم ليس فقط أفضل المنتجات والخدمات، ولكن طرق تحسن من تجاربهم بشكل أفضل ".