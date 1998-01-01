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عطل يشل تطبيقات التراسل الفوري.. تيليجرام خارج الخدمة

الثلاثاء 06 مارس 2018 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عطل يشل تطبيقات التراسل الفوري.. تيليجرام خارج الخدمة



وكالات / سما /

تعرض تطبيق التراسل المشفر الشهير سيجنال Signal إلى عطل مفاجئ أدى إلى توقفه عن العمل وخروجه عن الخدمة بشكل نهائي في كل أنحاء العالم.

كما أفاد مستخدمون من مختلف أنحاء العالم على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إلى توقف متقطع لتطبيق التراسل المشفر الشهير تيليجرام، في حين أكد بعضهم أن تيليجرام عاد ليعمل بشكل طبيعي في الوقت الراهن في حين بقي سيجنال خارج الخدمة.

وأكد متحدث رسمي من الشركة القائمة على تطوير تطبيق سيجنال عبر تويتر أن التطبيق فعلا يواجه مشاكل وأن فريق المهندسين يعمل على تحديد الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة.

ومن جهة أخرى أفاد الحساب الرسمي لتطبيق تيليجرام على تويتر أن بعض المستخدمين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون حاليًا مشاكل في الاتصال.

يذكر أن تطبيق سيجنال يعد من التطبيقات واسعة الانتشار على النطاق العالمي كما هو الحال مع تيليجرام.

#تيليجرام #تطبيقات

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