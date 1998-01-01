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تغييرات عديدة في قوانين سوق الانتقالات بالدوري الإيطالي

الثلاثاء 06 مارس 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغييرات عديدة في قوانين سوق الانتقالات بالدوري الإيطالي



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن قرارات جديدة خاصة بسوق الانتقالات الصيفية والشتوية بالنسبة لأندية الكالتشيو.

وقرر جيوفاني مالاجو القائم بأعمال رئيس الاتحاد الإيطالي إصدار أكثر من قرار خاص بسوق الانتقالات الصيفية، حيث أن الميركاتو الصيفي سيغلق في الثامن عشر من شهر أغسطس المقبل، أي قبل بداية الموسم بيوم واحد عكس ما كان يحدث في السابق حين كان سوق الانتقالات يستمر حتى نهاية الشهر.

وجاء قرار الاتحاد الإيطالي بتقليص مدة سوق الانتقالات على غرار القرارات التي اتخذتها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بإغلاق الميركاتو الصيفي في التاسع من شهر أغسطس القادم.

ويأتي هذا القرار من جانب الاتحاد الإيطالي حتى يصب اللاعبون تركيزهم مع فرقهم في بداية الموسم، ولا ينشغلوا في مستقبلهم سواء بالاستمرار أو الرحيل، حيث من الضروري حسم مصيرهم مع أنديتهم قبل بداية الموسم.

ومن ضمن القرارات التي اتخذها الاتحاد الإيطالي بشأن سوق الانتقالات أن الميركاتو الشتوي سيغلق قبل عودة الدوري الإيطالي أي في الـ20 من شهر يناير، وليس في الأول من فبراير كما جرت العادة.

#قوانين #الدوري الإيطالي

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