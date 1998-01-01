4 مرشحين لتعويض رحيل فينجر المحتمل عن آرسنال

وكالات / سما /

ارتبط نادي آرسنال اليوم الاثنين بعدد من المرشحين من أجل تعويض رحيل المدرب الفرنسي آرسين فينجر المحتمل عن النادي اللندني.

وعانى آرسنال هذا الموسم بشكل كبير في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة بفارق 15 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني ومتسيد السباق من إجل المراكز المؤهلة لدوري أبطال.

وخسر آرسنال أمام برايتون أمس ليخرج فينجر مؤكداً أنه لن يتسابق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه سيركز على بطولة الدوري الأوروبي، التي يتأهل منها الفائز إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب آرسنال عن بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بسبب إحتلاله للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مما أدى إلى غضب جماهير آرسنال والمطالبة بإقالة فينجر في أقرب وقت.

هنا في هذا التقارير نتعرف على أقرب 4 مرشحين لخلافة آرسين فينجر في آرسنال..

1. دييجو سيميوني

ارتبط اسم المدرب الأرجنتيني ديبجو سيميوني، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة تشيلسي وآرسنال.

وتردد اسم دييجو سيميوني في آرسنال من قبل، عندما هاجمت جماهير المدفعجية مدربها الفرنسي بسبب سوء النتائج،

ومن المحتمل أن يعود اسمه من جديد داخل النادي اللندني.

2. لويس إنريكي

ابتعد لويس إنريكي عن العمل في مجال التدريب منذ مايو الماضي، لكنه يبحث عن العودة مرة أخرى الموسم القادم.

صاحب السداسية التاريخية مع العملاق الكتالوني برشلونة من المحتمل أن يكون خليفة آرسين فينجر في آرسنال

3. ماسيمليانو أليجري

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تولي ماسيمليانو أليجري مهمة تدريب يوفنتوس خلفاً لكونتي الذي رحل من أجل تدريب المنتخب الإيطالي عام 2014.

وحسب صحيفة “الكوريرو ديلسبورت” الإيطالية، فإن أليجري البالغ من العمر 50 عام هو أحد المرشحين لخلافة آرسين فينجر في آرسنال.

4. ليوناردو جارديم

تألق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لموناكو الفرنسي مع نادي الإمارة الموسم الماضي، حيث نجح في الفوز بالدوري الفرنسي الممتاز والوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهر موناكو ممتعاً مع جارديم وأشاد به الكثيرون، حيث أخرج العديد من اللاعبين الذين يتألقون حالياً على المستوى الأوروبي.

وربطت العديد من التقارير ليوناردو جارديم لخلافة آرسين فينجر في آرسنال.