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برشلونة وجريميو يضعان اللمسات الأخيرة على صفقة أرثر ميلو

الثلاثاء 06 مارس 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة وجريميو يضعان اللمسات الأخيرة على صفقة أرثر ميلو



وكالات / سما /

كشفت مصادر خاصة عن مضمون الاجتماع الذي جرى مساء اليوم الاثنين بين مسؤولي برشلونة مع ممثلي نادي جريميو البرازيلي بشأن الاتفاق على انتقال لاعب خط الوسط أرثر ميلو للنادي الكتلوني خلال الفترة القادمة.

وأسفر الاجتماع الذي جرى بين مسؤولي كلا الناديين في إقليم كتالونيا عن اتفاق يسمح بانتقال اللاعب البرازيلي الشاب أرثر ميلو إلى نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية في يناير / كانون الثاني من عام 2019 القادم.

وشارك في الاجتماع عن نادي برشلونة كلٍ من المدير العام للنادي أوسكار جراو والمدير الرياضي بيب سيجورا ، بينما مثل اللاعب البرازيلي وكيله خورخي ماتشادو بالإضافة كارلوس أموديو مدير عام نادي جريميو والمحامي جابرييل فييرا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن الصفقة ستيلغ قيمتها حوالي 40 مليون يورو ، لكن برشلونة سيدفع 30 مليون يورو كمبلغ ثابت في حين سيكون المبلغ المتبقي كمتغيرات على أساس الأداء والألقاب التي سيحققها في مسيرته مع البرسا.

#أرثر ميلو #برشلونة #جريميو

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