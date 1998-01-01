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جوارديولا يرد على اتهام الاتحاد الإنجليزي بشأن الشارة الصفراء

الثلاثاء 06 مارس 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يرد على اتهام الاتحاد الإنجليزي بشأن الشارة الصفراء



وكالات / سما /

رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الاتهامات الموجهة له من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن ارتداء شارة صفراء خلال المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وقام المدرب الإسباني خلال المباريات الماضية بارتداء شارة صفراء دعماً للسياسيين المحتجزين في إقليم كتالونيا بسبب المطالبة بالانفصال عن إسبانيا ، وهو ما يرفضه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وفقاً لما صدر عنه اليوم.

واعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أنه يرتدي هذه الشارة خلال المباريات لدعم السياسيين المحتجزين في إقليم كتالونيا ورفض ما يتعرضون له.

وأكد مدرب برشلونة السابق أنه يتقبل لوائح الاتهام التي قدمها الاتحاد الإنجليزي بارتكاب مخالفة تتعلق بارتداء شارة سياسية ، وهو ما يشكل انتهاكاً للوائح اتحاد الكرة الإنجليزي الذي يمنع شارات أو شعارات سياسية في الملاعب.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بياناً رسمياً اليوم الاثنين من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يطالب فيه بعقد جلسة استماع رسمية مع موعد يحدد في الوقت المناسب لعلاج هذه المشكلة.

#بيب جوارديولا #الاتحاد الانجليزي

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