خدمات رفح ينفرد برقم قياسي بالإياب

رفح / سما /

خطف خدمات رفح انتصارا غاليا من "أنياب" اتحاد خانيونس (3-1), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وعقب نهاية اللقاء, بات "الأخضر" الرفحي الفريق الوحيد في مرحلة الإياب من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, الذي لم يتعرض لأي خسارة, بعد خوضه 8 مباريات.

وحقق الفريق 5 انتصارات, وتعادل 3 مرات, دون أن يسقط في أي مباراة بالدور الثاني, ما جعله ينفرد برقم قياسي على مستوى أندية الدرجتين الممتازة والأولى.

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في دوري الممتازة برصيد 35 نقطة, بفارق الأهداف خلف الصداقة, ولا يزال يمنّي نفسه بتحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

يشار إلى أن خدمات رفح يملك أفضل خط دفاع في الدوري هذا الموسم, كون شباكه لم تهتز سوى 10 مرات فقط.