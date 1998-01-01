ربع ساعة فقط !! نتنياهو: بالكاد تطرقت مع ترامب لـ"القضية الفلسطينية "

واشنطن / وكالات /

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الاثنين، إنه بالكاد تطرق إلى القضية الفلسطينية خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال نتانياهو للصحفيين عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض:" لم ننفق أكثر من 15 دقيقة للحديث عن القضية الفلسطينية. طرحت موضوع الأسرى والمفقودين وطلبت مساعدتهم (الأميركيين)"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضح أنه لم يطلع على أي خطة أميركية جدية للسلام حتى الآن، رغم حديث المسؤولين الأميركيين عن قرب الإعلان عن خطة السلام الجديدة.

و اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي تحاصره شبهات فساد، إلى أن اللقاء ركز على المسألة الإيرانية التي استغرقت ساعة أكثر من الوقت المقرر.

وقال نتانياهو "الرئيس (ترامب) على دراية تامة بمسألة إيران"، في إشارة إلى الملف النووي الإيراني وكذلك الوجود العسكري المتنامي لطهران في سوريا.