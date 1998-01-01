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أهلي قلقيلية إلى الاحتراف الجزئي بفوزه على نادي طمون

الثلاثاء 06 مارس 2018 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي قلقيلية إلى الاحتراف الجزئي بفوزه على نادي طمون



قلقيلية / سما /

خرجت جماهير النادي الأهلي القلقيلي بأعلام النادي والأهازيج مبتهجة بصعود النادي الأهلي إلى الاحتراف الجزئي بعد إنهاء الحكم محمد بدير صافرته في ارض ملعب بلدية طولكرم " الشهيد جمال غانم" وانتظر الأهلي انتهاء نتيجة مباراة مركز عسكر المنافس للأهلي ومركز نور شمس وما أن انتهى لقاء نابلس بفوز نور شمس على عسكر احتفل لاعبو وإداريو وجماهير النادي الأهلي المرافقة له في ارض طولكرم ومن ثم انطلق الموكب الجماهيري إلى قلقيلية لتحتفل مع ناديها حتى ساعات متأخرة.

والى لقاء الأهلي وطمون حيث كانت أهداف الفريقين مختلفة فالأهلي لا بديل له سوى الفوز ونادي طمون يريد الهروب من القاع والحصول على اقل تقدير التعادل ليتفادى حسابات الهبوط ولكن الأهلي حسم المباراة منذ بداياتها بتسجيل هدف مبكر من هداف دوري الدرجة الثانية اللاعب الفذ ثائر أبو دية لتشتعل المباراة من قبل لاعبي الأهلي وضغط مكثف على مرمى طمون ليسجل الأهلي الهدف الثاني من ضربة صاروخية للاعب احمد موافي وبعد الهدف الثاني بدأت هجمة هنا وهجمة هناك لكلا الفريقين .

وفي الشوط الثاني أكمل لاعبو الأهلي تحقيق أملهم بإضافة ثلاثة أهداف منها الهاتريك للاعب ثائر أبو دية وعلي فراج وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء يسجل طمون هدفه الوحيد لينتظر النتائج المتبقية من مباريات الهبوط مع أندية عتيل ورقم واحد واتحاد نابلس.

وبهذه النتيجة صعد نادي أهلي قلقيلية إلى أندية دوري الدرجة الأولى " الاحتراف الجزئي" متصدراً ترتيب أندية الدرجة الثانية – فرع الشمال ومغادراً لها هذا الموسم برصيد(34) نقطة فيما تراجع نادي طمون إلى المرتبة السادسة بنفس الرصيد السابق (13) نقطة وسينتظر باقي النتائج للمباريات الأخرى لتفادي الهبوط.

#أهلي قلقيلية #طمون

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