بن سلمان: قضية قطر "تافهة جدا"و عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان شارع في مصر

الرياض / وكالات /

اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السبيل الأمثل لحل أزمة قطر أن يتم التعامل معها على غرار واشنطن مع كوبا، مشيرا إلى أن عدد سكانها لا يتجاوز عدد سكان شارع في مصر.

وقال بن سلمان في مؤتمر صحفي في سفارة بلاده لدى القاهرة: "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري، وعدد سكان قطر لا يساوون شارعا في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية يستطيع حل الأزمة القطرية".

وأضاف: "الطريقة الوحيدة لحل الأزمة مع قطر تكون على طريقة تعامل الولايات المتحدة مع كوبا عام 1959، عندما تدهورت العلاقات الأمريكية الكوبية بشكل كبير بعد الثورة الكوبية المناهضة لسياسات واشنطن. الأمر أسفر عن قطع واشنطن علاقتها مع كوبا، وفرضها حظرا اقتصاديا على الأخيرة أبتداء من أكتوبر 1960، ولم تخفف سوى بعض تلك القيود خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي باراك أوباما".

وعن إيران، قال بن سلمان: هي "نمر من ورق"، نافيا اضطهاد أبناء الطائفة الشيعية في بلاده، وأضاف: "شيعة السعودية يساهمون في نهضتها، ويتولون مناصب قيادية فيها".

المصدر: عكاظ