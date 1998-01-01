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نتنياهو: السعودية وافقت رسميا على استخدامنا لمجالها الجوي

الثلاثاء 06 مارس 2018 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: السعودية وافقت رسميا على استخدامنا لمجالها الجوي



القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين ، عن إن السعودية منحت شركة طيران الهند "إير إنديا" الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب.ولم يرد أي تأكيد من المسؤولين السعوديين أو طيران الهند، وأدلى نتنياهو بهذا الإعلان خلال حديث مقتضب لمراسلين إسرائيليين في واشنطن بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت رويترز.

يذكر أن السعودية تفرض هذا الحظر على استخدام المجال الجوي منذ 70 عاما. 

وفي الشهر الماضي أعلنت شركة طيران الهند أنها تعتزم البدء في تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية لكن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض قالت في ذلك الوقت إنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند.وتنظم شركة طيران العال الإسرائيلية أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي لكنها تستغرق سبع ساعات لأنها تأخذ مسارا جنوبيا صوب إثيوبيا ثم شرقا تجاه الهند لتفادي المجال الجوي السعودي.

 وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسارات الجديدة فوق الأراضي السعودية قد تقلص مدة السفر بما يزيد عن 

#السعودية #اسرائيل #التعاون #مجال جوي

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