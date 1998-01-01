محافظ سلطة النقد يلتقي في غزة بممثلي المصارف ويفتتح لقاء تحضيرياً للأسبوع المصرفي

غزة / سما /

عقد معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا اليوم في غزة عدة اجتماعات، في سياق جولاته التي يقوم بها في مختلف المحافظات الفلسطينية للاطلاع عن كثب على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والمالية والمصرفية بشكل خاص، من أجل تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين.

وافتتح معالي المحافظ السيد عزام الشوا صباح اليوم في مقر سلطة النقد بغزة اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي الفلسطيني للأطفال والشباب 2018، ضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وبرنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية، وطلاب من أربع جامعات فلسطينية، لمناقشة التحضيرات النهائية للأسبوع المصرفي، والذي تنطلق فعالياته في الـ11 حتى الـ15 من الشهر الجاري، في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، وفي فندق اللايت هاوس في قطاع غزة.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أهمية الأسبوع المصرفي الذي يقام للعام السادس على التوالي، والذي يسهم بفعالية في نشر الثقافة المصرفية، ويعمل من خلال أنشطة متعددة على تبسيط وتسهيل المفاهيم والعمليات المصرفية في سبيل تعزيز ورفع المستوى المصرفي لدى فئات الشباب والأطفال، وتأهيلهم للتعامل مستقبلاً مع المؤسسات المالية والمصرفية، معرباً عن شكره لجهود كافة الجهات المشاركة في تطوير وإنجاح الفعالية من خلال تعاونهم المثمر والبناء.

وتشمل فعاليات الأسبوع المصرفي إقامة معرض بنك افتراضي لتعريف الأطفال والشباب بالخدمات والمنتجات المصرفية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات موظفي البنوك ومؤسسات الإقراض للمدارس وتخصيص ساعة من دوام فروع البنوك وبعض مؤسسات الإقراض لاستقبال طلبة المدارس مع أهاليهم لتعريفهم على الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، كما سيتم توزيع منشورات تثقيفية وتوعية في الجوانب المصرفية.

كما عقد معالي محافظ سلطة النقد لقاء مع ممثلي المصارف المرخصة والعاملة في قطاع غزة، في مقر المعهد المصرفي الفلسطيني وجمعية البنوك في فلسطين، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على اهتمامه الدائم للالتقاء بقيادات الجهاز المصرفي الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى بعض المشكلات التي تواجه الجهاز المصرفي بشكلٍ عام، وفي قطاع غزة بشكلٍ خاص.

وأوضح معالي المحافظ أن سلطة النقد تبذل جهوداً كبيرة للدفاع عن الجهاز المصرفي الفلسطيني أمام مختلف الجهات، وتؤكد على وحدة الجهاز المصرفي وخضوعه لرقابة وإشراف سلطة النقد في جميع محافظات الوطن، وأن العمل المصرفي يخضع لقوانين وتعليمات وإجراءات موحدة تضمن سلامة الجهاز المصرفي ودرء المخاطر عنه، بعيداً عن أية اعتبارات.

وأشاد معالي المحافظ بالأداء الممتاز للمصارف في العام 2017، ومستوى الأرباح المحقق، مؤكداً على أهمية المساهمة في المسؤولية الاجتماعية من قبل كل مصرف على حده وفقاً لخططه الداخلية، وتوطيد العلاقات بين المصارف وشرائح المجتمع المختلفة، وأهمية عقد جمعية البنوك لبعض الفعاليات في هذا الإطار.

وكان معالي المحافظ قد عقد لقاء مساء أمس مع الوفد الأمني المصري بمقر إقامته في غزة برئاسة اللواء سامح نبيل، وخالد سامي القنصل العام المصري، والعميد عبد الهادي فرج، للوقوف على تطورات المصالحة الفلسطينية.