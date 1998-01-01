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الحمد الله يستقبل الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

الإثنين 05 مارس 2018 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جوا، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى.

واطلع رئيس الوزراء الضيف على التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، واهم المعيقات التي تواجهه، إضافة الى خطط الحكومة للإسهام في تطوير هذا القطاع.

واكد الحمد الله ان الحكومة تولي قطاع الاتصالات أهمية كبيرة، وتسعى جاهدة الى ربط التكنولوجيا بكافة المجالات في العمل الحكومي، مشددا على أهمية ادخال خدمة 4G الى فلسطين، وخاصة الى قطاع غزة.

وثمن رئيس الوزراء دور الاتحاد  الدولي للاتصالات ودعمه المتواصل لفلسطين، داعيا الاتحاد الى مزيد من الدعم في هذا المجال، والمساهمة في ادخال التقنيات الحديثة الى قطاع غزة.

#الحمد الله

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