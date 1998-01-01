ترامب يدرس زيارة اسرائيل في مايو لافتتاح السفارة في القدس

القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمرة الخامسة خلال عام.

وفي تصريحات إعلامية، قبل اللقاء في البيت الأبيض، تركز الحديث عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ومبادرة ترامب، و"التحديات والفرص" الماثلة أمام إسرائيل في المنطقة، وخاصة في مجال العلاقات مع دول عربية.

قال ترامب إنه لا شيء أفضل من تحقيق السلام، وإنه يعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات، وإذا لم يعودوا لن يكون هناك سلام.

وأضاف أن الجميع يقولون إنه الاتفاق الأصعب، لأنه يأتي بعد سنوات من الكراهية. وبحسبه فإن "تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون أمرا كبيرا للعالم، وللولايات المتحدة ولكل شخص، ولذلك نرغب بالمحاولة".

و قال إنه يدرس زيارة إسرائيل لافتتاح السفارة في القدس بعد نقلها من تل أبيب.

وقال نتنياهو بخصوص قرار ترامب بشأن نقل السفارة بحسب رويترز”سيتذكر شعبنا هذا على مر العصور“.