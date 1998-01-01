زامير: سنواصل بناء العائق حول غزة سواء اندلعت معركة مع حماس أم لم تندلع

وكالات

زعم قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أيال زامير أن تحسين الأوضاع في قطاع غزة، مرتبط بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس بغزة.

وأفاد المراسل العسكري للقناة العاشرة العبرية أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قال:" سنواصل بناء العائق حول قطاع غزة فوق وتحت الأرض لنفصل ما بين دولة إسرائيل وما بين سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون وخاصة التنظيمات "الإرهابية" هناك".

وأضاف زمير زاعما:" سياستنا واضحة حال اكتشافنا نفقاً هجومية سنحبطه أياً كان الثمن، وسنواصل بناء العائق سواء اندلعت معركة مع حماس أم لم تندلع".