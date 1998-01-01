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هنية يلتقي قادة الفصائل بغزة ويضعهم في صورة مباحثات القاهرة

الإثنين 05 مارس 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي قادة الفصائل بغزة ويضعهم في صورة مباحثات القاهرة



غزة / سما /

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، قادة القوى والفصائل الفلسطينية بمدينة غزة.

وعقد  اللقاء في فندق الكومودور، غرب غزة بمشاركة نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، وعضو المكتب السياسي صلاح البردويل، وعدد من قادة الحركة، وحضور العديد من قاة الفصائل.

و قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف مساء الاثنين إن اجتماع قيادة حركة حماس مع الفصائل في قطاع غزة اليوم جاء لاطلاعهم على زيارة وفد الحركة إلى القاهرة التي ركزت على موضوع المصالحة.

وأوضح خلف في تصريحات صحفية  بعد انتهاء الاجتماع، أنه تناول أيضًا سبل إحياء اللجنة الثلاثية للمصالحة، والمكونة من رئيس حماس بغزة يحيى السنوار، ومسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الأحمد، وممثل عن جهاز المخابرات المصرية، بالإضافة إلى أحد المشاركين من الأمم المتحدة.

كما بحث الاجتماع-وفق خلف-الإجراءات التي تنفذها الداخلية في قطاع غزة لتأمين الحدود المصرية-الفلسطينية وضمان سلامتها من أي اعتداءات.

وزار وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة هنية، جمهورية مصر العربية، الشهر الماضي، في زيارة استغرقت 3 أسابيع، ووصفتها حماس بالناجحة.

يتبع ..


 

#هنية #فصائل #غزة

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