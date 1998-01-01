حماس: لا صحة لامتلاكنا ترسانة صاروخية جنوب لبنان

غزة / سما /

نفى مصدر مسؤول في حركة حماس، ما تناقلته وسائل إعلام "إسرائيلية"، بأن "حماس" أنشأت ترسانة أسلحة صاروخية في جنوب لبنان، للرد على الاعتداءات "الإسرائيلية" التي تستهدف غزة.

وأكد المصدر، بحسب تصريحات لموقع "النشرة" اللبناني، أن "هذه التسريبات هدفها الإيقاع بين حماس وحزب الله"، مشددا على أن "العلاقات بين الطرفين قوية ومميزة".

وأضاف المصدر: "نحن نتصدى للعدو الإسرائيلي من داخل الأراضي الفلسطينية، ونحترم لبنان وخصوصيته، ولا نتدخل بشؤونه الداخلية".

وشدد المصدر على أن "حركة حماس ليس لديها أي عمل عسكري خارج فلسطين، ومنذ انطلاقتها لم تطلق رصاصة واحدة خارج فلسطين".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، زعمت أن "حزب الله" اللبناني منع مخططاً عكفت عليه حركة "حماس" لتدشين بنى عسكرية في جنوب لبنان.