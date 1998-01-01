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إسرائيل توافق لمصر ببيع جزيرتي تيران وسنافير للسعودية

الإثنين 05 مارس 2018 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توافق لمصر ببيع جزيرتي تيران وسنافير للسعودية



عكا للشؤون الإسرائيلية

ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم بأن إسرائيل قد أرسلت موافقتها لمصر فيما يتعلق في بيع جزيرتي تيران وسنافير للسعودية ، وذلك بالتزامن مع زيارة ملك السعودية  محمد بن  سلمان لمصر والتي سيلتقي خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة الإسماعيلية المصرية .

كما يشار إلى أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة قد اشترطت بان تبقى هاتين الجزيرتين مجردتين من السلاح كما هو متفق عليه في اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

وتعتبر جزيرة تيران ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل نظرا لأنها تعتبر منطقة حاكمة ومسيطرة على مدخل خليج إيلات .

وجدير بالذكر بأنه قد تم التوقيع على اتفاق بيع الجزيرتين بين مصر والسعودية في شهر يونيو من العام الماضي .

#إسرائيل #مصر #تيران وسنافير

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