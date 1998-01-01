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توقيع عقد منحة مشروع تركيب نظام الألواح الشمسية في مستشفى أبو يوسف النجار

الإثنين 05 مارس 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وممثل جمعية عطاء فلسطين، في مقر الممثلية برام الله اليوم الاثنين، عقد منحة، ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن، وبلغت القيمة الاجمالية للتمويل 83,651 دولارا.

وستستخدم جمعية عطاء فلسطين، المنحة لتوفير إمدادات كهربائية فعالة وثابتة لمستشفى أبو يوسف النجار في غزة، من خلال تركيب نظام الألواح الشمسية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المرضى، خصوصا مرضى الفشل الكلوي، حيث يتم تشغيل  نظام غسيل الكلى في المستشفى لمدة قصيرة يوميا بسبب أزمة الكهرباء في غزة. وبمجرد تنفيذ هذا المشروع، سيتمكن حوالي 150 مريضا من الذين يعانون من الفشل الكلوي من الحصول على علاج غسيل الكلى بشكل أفضل نتيجة توفر مصدر ثابت ومستدام لتوليد الطاقة.

وهنأ أوكوبو، جمعية عطاء فلسطين وتمنى لها التوفيق والنجاح في المشروع. وأكد التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني، وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.

#الألواح الشمسية #منحة

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