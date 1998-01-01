انشاء بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق الخليل

رام الله / سما /

سيطرت مجموعة من المستوطنين على ارض في محاولة لاقامة مستوطنة جديدة في منطقة بيت عينون شمال شرق الخليل.

وتعود ملكية الارض التي تبلغ مساحتها حوالي 70 دونما لعائلة عيدة، وحاول الأهالي الدفاع عن ارضهم الأسبوع الماضي ولكن الاحتلال والمستوطنون اعتدوا عليهم واعتقلوا ١٤ من أفراد العائلة.

وقال محمد زغير المتحدث باسم تجمع شباب ضد الاستيطان، ان الاحتلال الاسرائيلي يساعد المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة الهدف منها السيطرة على المنطقة الشرقية من الخليل وايصال مستوطنية "كريات اربع" و"خارصينا" والمنطقة المحيطية لإقامة ما يسمى "كريات اربع" الكبرى.

وطالب زغير الأهالي والنشطاء بالتصدي لهذا المشروع العنصري وإقامة صلاة الجمعة مع الأهالي الأسبوع القادم، كما وطالب القيادة الفلسطينية التوجه فورا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وخاصة الاستيلاء على اراضي المواطنين وتحويلها لمستوطنات.