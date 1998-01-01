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السيسي يدعو ولي العهد السعودي لحضور "سلّم نفسك"!

الإثنين 05 مارس 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يدعو ولي العهد السعودي لحضور "سلّم نفسك"!



القاهرة / وكالات /

يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان العرض المسرحي "سلّم نفسك"، المزمع في دار الأوبرا المصرية اليوم  الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة، أن السيسي قرر دعوة ولي العهد السعودي لحضور العرض المسرحي المذكور، في إطار زيارته التي يبدأها اليوم إلى مصر.

وأشارت إلى أن الغرض من حضور هذه المسرحية، التأكيد على دعم الحكومة المصرية للشباب المبدعين، وخاصة أولئك المرتبطة أعمالهم بالحفاظ على هوية الدولة، وحث الشباب على عدم الوقوع في براثن التطرف والإرهاب.

وتدور أحداث "سلّم نفسك" للمخرج خالد جلال، حول جملة من السلبيات في المجتمع المصري، والمتمثلة في العنف ضد المرأة، واقتحام مواقع التواصل الاجتماعي العلاقات الأسرية، وتأثير ذلك في المجتمع، ومشاكل أخرى حلّت بمصر في الآونة الأخيرة.

#عرض مسرحي #السيسي #ولي العهد السعودي

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