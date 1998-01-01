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مريض يناشد الرئيس عباس ووزير الصحة علاجه بالخارج غزة

الإثنين 05 مارس 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مريض يناشد الرئيس عباس ووزير الصحة علاجه بالخارج غزة



غزة/خاص سما/

ناشد المواطن بسام إسماعيل مسلم "٥١" من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود " ابو مازن"،  ووزير الصحة الدكتور جواد عواد ومدير دائرة العلاج بالخارج وكل صاحب ضمير حي بتبني حالتي والعمل على علاجي في مستشفيات داخل الخط الأخضر او والخارج حيت أنني اموت كل دقيقة ولا اعرف للنوم طعما واعيش على المسكنات التي أصبحت غير فعالة من كثرة استخدامها.

وقال مسلم وقد اعياه المرض واصبح لا يستطيع الوقوف على قدميه انه منذ أكثر من 30 عاما وانا اعاني من سخونة في اسفل القدمين والتي تسبب لي الألم المستمر و الذي يتنقل في أرجاء ساقي مع عدم النوم والهزال وعدم القدرة على ممارسة أي عمل مهما كان نوعه .

وأضاف أنني عندما أجريت صورة رنين وحسب تشخيص الأطباء تبين وجود كيس من الماء ملاصق للعمود الفقري وفي أسفل الفقرات وهو يضغظ على العصب ويسبب لي الما شديدا في كل أنحاء جسمي واقر الأطباء انه يجب علاجه في مستشفيات متقدمة وبحاجة إلى عملية جراحية دقيقة لإزالة هذا الكيس.

وأشار مسلم والى جانبه كيس من الأدوية إلى أنه من كثرة استعماله للأدوية المسكنة وأقراص النوم أصبح غير فعال وأدى إلى تقرحات في معدته وكلما اذهب الى الطبيب " ليس لك دواء انت بحاجة إلى إجراء عملية دقيقة في الظهر لإزالة كيس الماء وأن الأطباء في غزة لا يستطيعون القيام بذلك .

وختم مسلم مناشدته قائلا :"أتمنى عليك يا سيادة الرئيس ووزير الصحة أن تراعي وضعي الصحي وان تصدر تعليماتك بالعمل على تحويلي للعلاج في الخارج خاصة وأنني أصبحت أتمنى الموت بدلا من هذه المعاناة وكذلك غير مقتدر على دفع تكاليف العلاج خاصة وأنني عاطل عن العمل ولدي أسرة كبيرة جلها من الأطفال وطلبة المدارس والجامعات للتواصل / 0599344310

#مناشدة #الرئيس عباس #علاج

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