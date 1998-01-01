شعث: تونس تتوسط لدى فرنسا لطلب اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية

رام الله / سما /

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية الاثنين إن تونس تتوسط لدى فرنسا بغرض إعلان باريس اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وذكر نبيل شعث، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن تونس تتوسط لدى فرنسا للاستجابة للطلب الفلسطيني بتعجيل اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية، وعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف للسلام مع إسرائيل.

وأوضح شعث أن الوساطة التونسية تتم بطلب فلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائهما الأخير، أن باريس بحاجة الى مهلة زمنية للرد على الطلب الفلسطيني.

وأكد شعث على استمرار التحرك الدبلوماسي الفلسطيني لحث الدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو عام 1967 وفق رؤية حل الدولتين المدعومة دوليا.