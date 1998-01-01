بالفيديو: جيش الإحتلال يكشف خطة تدريباته الجديدة التي ترتكز على منطقة غزة

عكا للشؤون الاستراتيجية

كشف الجيش الإسرائيلي عن خطة التدريبات السنوية بحسب القناة الـ14 العبرية .

وذكرت القناة العبرية، أنه سيتم العودة لخطة التدريبات القديمة، حيث ستخضع كافة القوات بالجيش لتدريبات مدتها ١٧ أسبوعا بالسنة.

ووفقا للقناة، يحدث ذلك لأول مرة منذ انتهاء الانتفاضة الثالثة بالضفة الغربية، حيث بدأ الجيش بتقليص برنامج التدريبات مع انتهاء الانتفاضة وحملة السور الواقي بالضفة.

ونقلت القناة عن العميد عويد بيوسك قايد الفرقة ١٦٢ قوله: " هناك تغيرات جذرية تحدث بالجيش، والتدريبات جزء من هذه التغيرات، ونحن سنكون أول فرقة تعتمد النظام الجديد"

وأضاف العميد بيوسك: "بالنظر إلى الجبهات الساخنة، الشمالية والجنوبية، علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لكل طارئ".

واشار إلى أن خطة التدريبات الجديدة يتركز