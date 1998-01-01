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عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد أخبار تهديدها بإظهار وثيقة الزواج!

الإثنين 05 مارس 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد أخبار تهديدها بإظهار وثيقة الزواج!



عالم الفن

كشفت تقارير إعلامية ان النجم عمرو دياب اجتمع أخيراً بالفنانة دينا الشربيني، بعد أخبار متداولة حول خلاف وقع بينهما اثر تصالحه مع زوجته، وشائعات عن زواج الشربيني بدياب عرفياً وتهديدها بإظهار وثيقة الزواج.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الفنان المصري قام بزيارة سرية إلى موقع تصوير مسلسل "المعجزة" الذي تؤدّي بطولته الشربيني. 

وأفادت "النهار" بأن دياب حضر إلى موقع تصوير المسلسل لتقديم التهنئة لأصحاب العمل، في أحد الفنادق بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، وظل دياب هناك أكثر من ساعتين ليشاهد الأجواء، كما قامت إدارة المسلسل بمنع التصوير أو تسريب أي صورة.

يُذكر أن الشربيني الغت متابعتها "الهضبة" من خلال تطبيق "إنستغرام"، ما ادى الى انتشار شائعات كثيرة، من أبرزها إستبعاد عمرو دياب لها من المشاركة ببطولة فيلمه الجديد الذي كان أعلن عنه منذ فترة طويلة، وذلك بعد إنتهاء علاقتهما.

#عمرو دياب #دينا الشربيني

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