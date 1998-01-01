5 طرق لانتشال شريك حياتك من الكآبة

وكالات / سما /

يمثل الاكتئاب أحد أخطر الأمراض النفسية التي تصيب المرء، وتؤثر بشكل سلبي على حياته الاجتماعية والزوجية والعاطفية. وعادة ما يقع على عاتق الشريك مسؤولية التنبه لمؤشرات الإصابة بهذا المرض ليساعد نصفه الآخر في تجاوز هذه المحنة، التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

ولكي يساهم المرء بشكل فعال في انتشال شريك حياته من هذه الحالة النفسية الخطيرة، لا بد من أن يتخذ الإجراءات التالية التي أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية:

1- الوقاية خير من العلاج

كن على بينة من الأشياء التي تؤدي إلى الاكتئاب والسلوكيات المدمرة للذات، مثل الإفراط في العمل، وتوقع نتائج غير واقعية، والإفراط في النقد الذاتي، وتعرف على مؤشرات الاكتئاب مثل التغيرات في المزاج، واللجوء إلى تناول المسكنات على الدوام، والأرق. فملاحظتك لهذه الأعراض في وقت مبكر يمكن أن يساعدك على مد يد العون لشريك حياتك في التخلص من الاكتئاب قبل أن تتفاقم حالته.

2- كن مستعداً لمواجهة المشاكل

يجب أن تتوقع حدوث الأسوأ وأن تكون مستعداً لمواجهة مشكلة اكتئاب شريك حياتك، إذ يمكنك أن تساعده على اتخاذ القرارات الصعبة وأن تتفهم حالته بشكل عقلاني بعيداً عن العواطف السلبية، إضافة إلى ما سبق حاول أن تقنع شريك حياتك بأنه قوي بما فيه الكفاية لتخطي المشكلة، وأن لا تتأثر بحالته بشكل يضعف إرادتك ويمنعك من انتشاله من هذه الحالة الخطيرة.

3- كن حذراً

لا بد من أن تتوخى الحذر في التعامل مع الشريك إن لاحظت بأنه بدأ يجنح للاستسلام للمشاعر السلبية، وما عليك إلا أن تخرجه من حالته هذه عبر إشراكه في نشاطات يحقق عبرها إنجازات معينة، حتى يشعر بأنه إنسان سليم ويبتعد عن الأمور التي تسبب له الاكتئاب.

4- شجعه على ممارسة الرياضة

احرص على تشجيع شريك حياتك على ممارسة الرياضة والذهاب في نزهات معه كلما سنحت لك الفرصة. فالنشاطات العقلية والجسدية عادة ما تساعد في التخلص من الاكتئاب. حاول بأن لا تجبر الشريك على فعل الأشياء دفعة واحدة، وشجعه على القيام بأشياء صغيرة تحقق له المتعة وتشعره بأهمية الإنجاز مهما كان بسيطاً.

5- شجعه على عدم التوقف عن العمل

لا بد من أن تشجع شريك حياتك على الاستمرار في العمل وأن لا ينقطع عنه لفترات طويلة. فالعمل يساهم بشكل كبير في إخراج المرء من أي حالة نفسية غير صحية، والانقطاع عنه يساهم في زيادة الضغوط النفسية على الإنسان والتي قد تؤدي بدورها إلى الإصابة بالاكتئاب.